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Второй за неделю циклон принесет во Владивосток ветер и снег 28 января

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе потушили

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Пожарные полностью потушили возгорание на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

В ведомстве уточнили, что полностью пожар, возникший накануне вечером, ликвидировали в 04:33 (02:33 мск). Тушение возгорания продолжалось около 10 часов. Спасатели присвоили пожару четвертый уровень сложности, позднее он был понижен до третьего, отмечает телеканал «360». В ликвидации огня участвовали 127 человек и 44 единицы техники включая 90 человек личного состава МЧС и 29 единиц техники.

По данным ведомства, на предприятии горели два резервуара с метановодородом объемом 25 куб. м. В ходе пожара один из них был разрушен. Возгорание произошло на открытой площадке после взрыва. Как указали в МЧС, превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено, уточняет телеканал «Звезда».

В результате один человек скончался, еще один получил травмы и был госпитализирован.

Основные установки на предприятии продолжают работать, ведется экологический мониторинг, пишет RT.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники СК и следователи-криминалисты, пишет сайт kp.ru. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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