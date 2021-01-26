Более половины жителей США поддержали импичмент Трампа

Объявление импичмента экс-президенту США Дональду Трампу одобрили более половины американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Монмутским университетом, сообщает во вторник, 26 января, «РИА Новости».

Исследования показали, что второй импичмент Трампа поддерживают 56% респондентов. При этом среди опрошенных демократов эту инициативу поддерживают 92%, а среди республиканцев — только 13%.

На вопрос о том, нужно ли предъявить Трампу обвинение в подстрекательстве к мятежу, положительный ответ дали 52% американцев. При этом с идеей запретить ему в будущем занимать государственные посты согласились 57%.

Опрос проводился с 21 по 24 января 2021 года среди 800 жителей США.

22 января лидер демократов в парламенте Чак Шумер сообщил, что процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа начнется в сенате конгресса 8 февраля.

17 января личный адвокат бывшего главы государства Руди Джулиани заявил, что защита намерена доказать, что утверждения Трампа о мошенничестве на прошедших выборах не являются подстрекательством к насилию.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.