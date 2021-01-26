Байден сообщил о прогнозах по числу смертей от COVID-19 в США

Президент США Джо Байден в понедельник, 25 января, во время выступления в Белом доме заявил, что общее число умерших от коронавирусной инфекции в стране, согласно прогнозам, может превысить 600 тыс., прежде чем ситуация начнет улучшаться. Видео речи опубликовано в Twitter Белого дома.

«Будет больше (смертей)… Согласно прогнозам, мы будем наблюдать где-то между 600 тыс. и 660 тыс. смертей в общей сложности, прежде чем мы преодолеем самый сложный этап и (ситуация) начнет кардинально улучшаться», — отметил американский лидер.

Ранее, 24 января, стало известно, что Байден намерен ограничить въезд в страну для иностранных граждан, которые недавно были в ЮАР, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса. Отмечается, что данные меры вступят в силу с субботы, 30 января.

Кроме того, американский лидер отменил с 25 января разрешение, выданное его предшественником Дональдом Трампом, на въезд почти для всех путешественников, не являющихся гражданами США, побывавших накануне в Бразилии, Великобритании, Ирландии и еще 26 странах Европы.

21 января Байден предупредил, что ситуация с COVID-19 в Штатах продолжит ухудшаться, прежде чем всё станет лучше. По его словам, к концу зимы общее количество жертв коронавирусной инфекции среди американцев может превысить 500 тыс. человек.

20 января в Белом доме сообщили, что борьба с пандемией коронавируса является одним из приоритетов Байдена на президентском посту.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в США выявлено более 25,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 431 тыс. пациентов. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.