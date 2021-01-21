Байден спрогнозировал более 500 тыс. смертей от COVID в США к февралю

Президент США Джо Байден допустил, что общее число умерших от последствий заболевания коронавирусом американцев в феврале может превысить 500 тыс. человек.

«Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем всё станет лучше. <...> Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», — заявил он в ходе выступления в четверг, 21 января, в Белом доме, которое транслировалось в Twitter.

Tune in as President Biden provides an update on the Administration’s COVID-19 response. https://t.co/xFHzMcVRti — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2021

В ходе выступления американский лидер отметил, что усилия властей США по вакцинации населения до настоящего времени были провальными.

«В то время как вакцина вселяет столько надежд, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным», — отметил Байден, представляя свою стратегию борьбы с коронавирусом в Соединенных Штатах.

При этом он не стал напрямую критиковать своего предшественника на посту президента, лишь отметив, что страна сможет победить пандемию.

Также в ходе брифинга Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят карантин для лиц, прибывающих из-за рубежа воздушным транспортом, в связи с пандемией.

Накануне в Белом доме сообщили, что борьба с пандемией коронавируса является одним из приоритетов Байдена на президентском посту.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в США выявлено более 25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 418 тыс. пациентов. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.