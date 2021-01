Байден спрогнозировал более 500 тыс. смертей от COVID в США к февралю

Президент США Джо Байден допустил, что общее число умерших от последствий заболевания коронавирусом американцев в феврале может превысить 500 тыс. человек.

«Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем всё станет лучше. <...> Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», — заявил он в ходе выступления в четверг, 21 января, в Белом доме, которое транслировалось в Twitter.

