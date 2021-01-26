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Байден пообещал наряду с обсуждением СНВ-3 поднимать с РФ проблемные вопросы

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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон может продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), но при этом без колебаний будет заявлять Москве об обеспокоенности теми или иными вопросами.

Сокращай оружие: как США взялись за судьбу СНВ-3
Москва ждет от Вашингтона официального предложения по продлению договора

«Я нахожу, что мы можем и действовать во взаимных интересах наших стран (как в случае с новым ДСНВ), так и ясно давать понять России, что мы чрезвычайно обеспокоены ее поведением», — цитирует Байдена ТАСС.

Он отметил, что США действительно намерены продлить СНВ-3, но это не значит, что все отношения с Россией начинаются с чистого листа.

Ранее 25 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эксперты из РФ и США начали практическую работу по вопросу возможного продления СНВ-3.

19 января кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что администрация президента Джо Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, еще будучи кандидатом на пост главы Пентагона, Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

Спустя два дня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить ДСНВ на пять лет.

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