Запасы угля на Украине снизились до исторического минимума

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) сократились до исторического минимума (455 тыс. т), что не дает гарантий для энергобезопасности страны. Об этом заявил главный диспетчер компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг 25 января.

«Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает», — цитирует его «Таймер Одесса».

По словам Зайченко, течение минувшей морозной недели энергосистему Украины удалось сбалансировать благодаря увеличению импорта электроэнергии из Белоруссии.

На прошлой неделе в ряде украинских городов прошли демонстрации против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Так, в Одессе собирали подписи под обращением с соответствующими требованиями к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а в городе Каменском около 120 демонстрантов перекрыли дорогу.

С 1 января 2021 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Рост цен спровоцировал волну бунтов. Так, 4 января порядка 300 человек перекрыли трассу Киев–Харьков в Полтавской области с требованием снизить цены на распределение газа.