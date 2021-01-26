Роскачество обнаружило в пряностях плесень и кишечную палочку

Эксперты Роскачества исследовали девять видов пряностей 15 торговых марок и выяснили, что в них содержится, кроме того, что указано на упаковке. Результаты исследований оказались в распоряжении «Известий».

Пряности — измельченные листья, коренья, семена, цветы, бутоны растений. Кроме аромата, они придают приготовленным блюдам разнообразные вкусы, а также обладают лечебными свойствами.

Специалисты изучили лавровый лист, красный острый перец, паприку, куркуму, корицу, кунжут, тмин, чеснок и гвоздику. Всего проверка коснулась 38 товаров из России, Польши, Австрии и Хорватии.

При этом вся продукция изготовлена по собственным нормативным документам либо без указания документов.

Потенциально вредных веществ в пряностях нет. Превышений по содержанию радионуклидов, а также тяжелых металлов в пряностях всех торговых марок не обнаружено.

Но эксперты выявили нарушения по микробиологическим показателям. Так, в красном молотом остром перце «Просто!» установлено превышение по количеству бактерий, что может быть связано с неправильным хранением готовой продукции, в частности несоблюдением температурного режима и влажности окружающей среды.

В куркуме «Едим дома» и паприке Vegeta наблюдается превышение по количеству плесени.

«Избыточное содержание влаги в пряности и/или избыточная влажность в складских помещениях, а также теплые условия во время хранения пряности благоприятствуют развитию грибков и заражению ими», — объяснили в Роскачестве.

В итоге образуются волокна плесени и спор, что ухудшает цвет, запах, вкус продукта. В паприке «Индана» специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки и превышение по количеству по плесени, в в куркуме — превышение по количеству двух видов бактерий.

Выявленные несоответствия являются нарушениями технического регламента Таможенного союза 021/2011. В исследованной продукции нет запрещенных в России пестицидов, но обнаружены регламентируемые Евросоюзом. При этом следовые остатки этих веществ не несут угрозы здоровью человека.

Пестицидов нет в пряностях «Волшебное дерево» (кунжут), (чеснок сущеный), «Галео» (корица молотая), (чеснок гранулированный), «Индана» (кунжут), (куркума молотая), «Националь» (кунжут), Cykoria S.A. (тмин), (корица молотая), (кунжут), Globus (чеснок сушеный), KAMIS (лавровый лист), (куркума молотая), (чеснок гранулированный), (корица молотая), (гвоздика), Kotanyi (гвоздика), (чеснок измельченный), (тмин), (куркума молотая).

Чтобы выяснить, действительно ли в упаковке с пряностью заявленный продукт, эксперты проверяли его с помощью биомаркеров.

«Следует отметить, что биомаркеры на сегодняшний день не нормируются в нормативных документах. Есть, например, ГОСТ ISO 2254-2016 по пряностям, устанавливающий суммарное содержание эвгенола и эвгенила ацетата. Биомаркеры — достаточно новые даже для производителей. Многие из производителей до исследования Роскачества не знали, что в их пряностях содержится тот или иной биомаркер, который является индикатором качества продукта», — объяснил начальник отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов.

Поэтому эксперты ориентировались на международные научные исследования, в которых доказано, что определенная норма маркера свидетельствует о качестве продукта, добавил он.

Результаты исследования по биомаркерам показали, что при производстве пяти видов пряностей семи торговых марок могло использоваться сырье низкого качества. Это — паприка «Индана», «Мастер Док», Kotanyi, Vegeta, корица молотая Cykoria S.A. и Haas·гвоздика целая «Индана»,Cykoria S.A., чеснок гранулированный «Галео», семена тмина Cykoria S.A.

Остальные пряности успешно прошли проверку на биомаркеры.

Лучшими пряностями по версии Роскачества стала продукция восьми торговых марок (16 видов пряностей).

Ранее в январе специалисты организации проверили девятипроцентный творог семи торговых марок и выяснили, какие продукты стали самыми качественными. Оказалось, что все образцы являются молочными продуктами, для получения которых было использовано качественное и пастеризованное молоко.