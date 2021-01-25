Сторонники Навального анонсировали новые незаконные акции

Новые несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального намечены на 31 января. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков в своем Twitter.

Подробности организации он пообещал сообщить позднее.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона. Он отметил, что ответственные политики не должны прибегать к незаконным массовым акциям для реализации своих целей и амбиций. Также глава государства осудил привлечение к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Как сообщала в тот же день уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, несовершеннолетние в ряде регионов приходили на несанкционированные акции скорее из-за любопытства, в качестве зрителей.

Также в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором 12-летний ребенок рассказывает, зачем пришел на несанкционированную акцию. На вопрос о том, какие у него есть претензии к действующей власти, ребенок ответил, что никаких и он «просто пришел посмотреть».

В интернете был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в таких мероприятиях в социальных сетях, причем адресатами распространения стали дети в возрасте 12–14 лет.

Кроме того, на акции вышли несколько человек с подтвержденным коронавирусом, что, по словам экспертов, может усугубить ситуацию с распространением заболевания в стране.