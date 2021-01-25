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Вильфанд спрогнозировал продолжительность оттепели в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 25 января, завил, что положительные температурные величины в Москве продержатся до среды, 27 января.

«Температура растет не только до нулевых, но и до положительных значений. Несколько южнее Московского региона — до 4 градусов. Температура положительная будет до среды включительно», — приводит его слова РЕН ТВ.

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Эксперт отметил, что температура в столице достигла «фантастических величин» превысив норму 10–13 градусов, а на востоке ЦФО — даже на 16 градусов. При этом в Москве в понедельник был побит температурный рекорд за всю историю наблюдений. Так, градусники термометров показали 3,8 градуса выше нуля, что характерно больше для начала апреля.

Такая оттепель, по прогнозам синоптиков, продлится до конца текущей недели. Вильфанд предупредил москвичей, что резкое потепление зимой чревато возникновение гололедицы и формирования сосулек.

Ранее в этот же день заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев спрогнозировал, что 30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в последний месяц зимы. Кроме того, ожидается, что наступившая в Москве оттепель сменится легкими морозами уже в предстоящие выходные.

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