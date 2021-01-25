Не все больны гандболом: почему сборная России упустила плей-офф ЧМ

Сборная России по гандболу не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира-2021, который проходит в Египте. В решающем матче основного раунда подопечные Велимира Петковича без шансов уступили Швеции (20:34). Российский мужской гандбол сегодня — в глубоком кризисе. На Олимпиаду отбирались еще в 2008 году, а за последние десять лет лишь раз вышли в плей-офф ЧМ — в 2013 году. Тем не менее, игра россиян в Александрии и Каире подарила болельщикам и специалистам надежду, что у нас есть команда, способная если не возродить победные традиции, то играть на довольно высоком уровне.

Победа над Словенией

Российская сборная ехала на ЧМ-2021 в Египет без особых надежд. Без флага и гимна (санкции WADA), в качестве одной из двух специально приглашенных команд (не прошли отбор), без двух ключевых игроков (Павел Атьман и Александр Шкуринский получили травмы). Да и главный тренер Велимир Петкович хоть и был назначен в марте 2020-го, из-за коронавирусной угрозы смог прилететь в Россию только в августе. А впервые собрать игроков и вовсе в январе 2021-го.

— По сути, мы собрали новую команду, которая прошла минимальный период подготовки, — рассказал «Известиям» исполнительный директор Федерации гандбола России, олимпийский чемпион Лев Воронин. — Меньше чем за две недели проблематично сделать коллектив, который будет бороться за медали. К тому же мало кто верил, что в Египте мы будем претендовать на выход в четвертьфинал до последнего тура основного раунда. Многие и вовсе думали, что мы не пройдем предварительную стадию.

Действительно, на предварительной стадии сборной попались очень крепкие команды Белоруссии и Словении. Наши соседи на ЧМ-2017 дошли до четвертьфинала, а почти все белорусские гандболисты выступают в сильных европейских клубах. Словенцы — полуфиналисты Евро-2020 и бронзовые призеры ЧМ-2017. Третьей командой была загадочная Южная Корея, которая привезла в Египет молодежный состав. С этой сборной мы должны были бороться за третье место в группе, дающее право выхода в основной раунд.

Но вышло совсем иначе. Сначала мы сыграли вничью с Белоруссией, не забив в последней атаке (32:32), а затем выдали, пожалуй, лучшую игру за последние 15 лет, уверенно одолев словенцев (31:25). Главным героем той встречи стал вратарь Виктор Киреев, сделавший 24 сейва. После этого матча и вдохновленной игры Киреева показалось, что у нас появилась реальная возможность на выход в четвертьфинал. Эта надежда только укрепилась, когда россияне полурезервным составом на классе обыграли Южную Корею (30:26).

Разбитые мечты

В основной раунд мы вышли с тремя очками из четыре возможных (матч с командой, вылетевшей из предварительного раунда, не идет в зачет). Больше было только у Швеции — четыре. У Египта и Словении по два, у Белоруссии — одно, у Македонии — ноль. То есть, для выхода для попадание в топ-2 нужны были две победы в трех матчах.

В такой ситуации стартовая игра с хозяевами имела решающее значение. На нее египтяне вышли, как на последний бой. После обидного поражения от Швеции (23:24) отступать им уже было некуда. Этот сумасшедший настрой дал результат. Уже в первом тайме «фараоны» повели 15:8 и практически решили исход встречи. Во второй половине нам удалось сократить разницу (23:28), но ни о какой погоне не было и речи. Тогда многие эксперты говорили, что на большом турнире нельзя избежать провального матча.

— У египтян тоже не было каких-то сверхэмоций, они не особо бежали, — признался «Спорт Экспрессу» один из лидеров сборной Сергей Марк Косоротов. — Не было видно, что они физически нас сильнее. Просто сейчас такая стадия, когда надо просто показывать класс. В основном раунде без этого никак.

Спустя два дня Косоротов и компания разгромили Македонию (32:20). Наша команда поднялась на третье место в таблице, отставая от команд Швеции и Египта всего на один балл. Правда, для выхода в четвертьфинал ЧМ подопечным Петковича нужно было в воскресенье обыгрывать шведов. Задача не из легких, но и не безнадежная. Во-первых, белорусы и словенцы сыграли со Швецией вничью, во-вторых, перед турниром сразу семь ключевых игроков скандинавов отказались ехать в Египет из-за страха заразиться коронавирусом.

Казалось, что в матче жизни и смерти мы покажем такой же кураж, как в предварительном раунде. Но чуда не произошло. Уже в первом тайме было видно, что соперник на голову выше нас (17:8). После перерыва это чувство только укрепилось. Подвела слабая реализация и низкий процент отраженных бросков наших вратарей.

— Считаю, мы провели очень хороший турнир, и обидно его заканчивать вот таким образом, — цитирует Велимира Петковича официальный сайт Международной федерации гандбола. — Швеция очень грамотно сыграла, показала все наши слабые стороны, но никто после матча не скажет, что Россия не боролась.

В отсутствие борьбы наших парней, действительно, сложно упрекнуть, но мастерства еще не хватает.

— За старание и отличный матч со Словенией сборная заслужила за турнир оценку «хорошо», — сказал «Известиям» заслуженный тренер СССР Валерий Мельник. — Но объективно мы пока не готовы к выходу в плей-офф. В мужском чемпионате России нет конкуренции (19 лет подряд золото берут «Чеховские медведи», — «Известия»), юношеские и юниорские сборные не отбираются на чемпионаты мира, мало мальчиков записываются в детские секции. Это глобальные проблемы, которые надо решить в первую очередь. Тогда результаты появятся и на самом высоком уровне.

В итоге сборная России осталась на четвертом месте в своей группе основного раунда. Словенцы сумели обойти нашу команду на одно очко, удержав ничью во встрече с египтянами, которые, как и шведы, вышли в плей-офф. Итоговое место россиян на ЧМ-2021 — в диапазоне от 13-го до 15-го — станет понятно после окончания всех матчей основного раунда.