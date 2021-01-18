Египет дал им силы: сборная России успешно прошла первый раунд

Мужская сборная России по гандболу успешно стартовала на чемпионате мира-2021 в Египте. В первом матче предварительного раунда подопечные Велимира Петковича сыграли боевую ничью с Белоруссией (32:32), а в субботу одержали блестящую победу над одним из фаворитом ЧМ — командой Словении (31:25). Таким образом, наша команда досрочно гарантировала себе выход в основной раунд с очень серьезным заделом в три очка. Правда, пока рано говорить о том, что мы приблизились к выходу в четвертьфинал, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Игра сборной России в предварительном раунде — одно из главных открытий ЧМ. Вообще, наша команда не должна была участвовать в мировом первенстве, провалившись на Евро-2020. Стараниями федерации россияне получили одну из двух Wild card (специальное приглашение) и пока полностью оправдывают доверие организаторов. За короткий период времени новому главному тренеру Велимиру Петковичу удалось изменить менталитет команды. Теперь это голодный до побед коллектив, который получает удовольствие от своей игры.

Особенно в этом контексте выделяется победа над Словенией — бронзовым призером ЧМ-2017 и полуфиналистом Евро-2020. После первого тайма мы вели «+3». Казалось, что что во второй половине словенцы включатся по полной и изменят ход матча. Но наши не сдали позиций. «Матч жизни» выдал Дмитрий Киселев, у которого к концу игры статистика была просто шикарная: шесть бросков — шесть голов. Но главный герой встречи — вратарь Виктор Киреев. Своими бесконечными сейвами он напрочь потушил весь словенский огонь. Так в сборной России в воротах не играли со времен легендарного Андрея Лаврова.

— С вратарской линией нет проблем, Виктор Киреев — красавец, — сказал «Известиям» вице-президент федерации гандбола, заслуженный тренер России Евгений Трефилов. — А по игре в защите очень много недочетов, поэтому сейчас не стоит перехваливать ребят. Да, вышли в основной раунд, но главные матчи еще впереди. Понимаете, на эмоциях мы можем отыграть один–два матча. А дальше решать будет мастерство.

Еще один важный момент: нашим удалось набрать три очка в в двух стартовых матчах в отсутствие двух лидеров. Из-за травм в Египет не поехали Павел Атьман и Александр Шкуринский.

— Радует Сергей Кудинов (был приглашен в последний момент вместо Атьмана, — «Известия»), который должен еще добавить, — пояснил главный тренер Велимир Петкович. — Отличный, подготовленный игрок. У нас оставался один разыгрывающий — Дмитрий Житников, поэтому рассчитывали на Кудинова, и в первых играх он не подвел. Когда у него мяч, ситуация на площадке сразу обостряется. Это о многом говорит.

Вне зависимости от результата последнего матча группы против Южной Кореи российская сборная выходит в основной этап. Причем с тремя очками (в нашей группе столько же может набрать Белоруссия, если обыграет Словению). Из группы G российскими соперниками по основному раунду будут команды Швеции, Египта и Чили. Южноамериканская команда значительно слабее россиян, а вот с хозяевами и шведами придется зарубиться, как со Словенией. Тем не менее выход в четвертьфинал уже не выглядит сверхзадачей.

— Нам по силам выйти в четвертьфинал. Главное, чтобы у ребят не закончились силы после двух столь напряженных матчей, — отметил «Известиям» заслуженный тренер России Владимир Максимов, наставник, с которым сборная выиграла Олимпийские игры-1992. — Швеция и Египет — это команды, которые мы способны обыгрывать. Хотя игры с хозяевами всегда складываются непросто.

На ЧМ-2021 уже произошла одна отмена матча из-за коронавируса. Сборная Кабо-Верде была допущена до участия в турнире, несмотря на четыре случая заражения COVID-19, и сыграла в пятницу, 15 января, с венграми (27:34). Но в воскресенье команду не допустили до матча со сборной Германии из-за двух новых случаев заражения. Сборной Германии присуждена техническая победа со счетом 10:0.