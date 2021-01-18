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Египет дал им силы: сборная России успешно прошла первый раунд

Ничья с Белоруссией и победа над Словенией позволяет гандболистам надеяться на выход в четвертьфинал
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Мужская сборная России по гандболу успешно стартовала на чемпионате мира-2021 в Египте. В первом матче предварительного раунда подопечные Велимира Петковича сыграли боевую ничью с Белоруссией (32:32), а в субботу одержали блестящую победу над одним из фаворитом ЧМ — командой Словении (31:25). Таким образом, наша команда досрочно гарантировала себе выход в основной раунд с очень серьезным заделом в три очка. Правда, пока рано говорить о том, что мы приблизились к выходу в четвертьфинал, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Игра сборной России в предварительном раунде — одно из главных открытий ЧМ. Вообще, наша команда не должна была участвовать в мировом первенстве, провалившись на Евро-2020. Стараниями федерации россияне получили одну из двух Wild card (специальное приглашение) и пока полностью оправдывают доверие организаторов. За короткий период времени новому главному тренеру Велимиру Петковичу удалось изменить менталитет команды. Теперь это голодный до побед коллектив, который получает удовольствие от своей игры.

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Особенно в этом контексте выделяется победа над Словенией — бронзовым призером ЧМ-2017 и полуфиналистом Евро-2020. После первого тайма мы вели «+3». Казалось, что что во второй половине словенцы включатся по полной и изменят ход матча. Но наши не сдали позиций. «Матч жизни» выдал Дмитрий Киселев, у которого к концу игры статистика была просто шикарная: шесть бросков — шесть голов. Но главный герой встречи — вратарь Виктор Киреев. Своими бесконечными сейвами он напрочь потушил весь словенский огонь. Так в сборной России в воротах не играли со времен легендарного Андрея Лаврова.

— С вратарской линией нет проблем, Виктор Киреев — красавец, — сказал «Известиям» вице-президент федерации гандбола, заслуженный тренер России Евгений Трефилов. — А по игре в защите очень много недочетов, поэтому сейчас не стоит перехваливать ребят. Да, вышли в основной раунд, но главные матчи еще впереди. Понимаете, на эмоциях мы можем отыграть один–два матча. А дальше решать будет мастерство.

Еще один важный момент: нашим удалось набрать три очка в в двух стартовых матчах в отсутствие двух лидеров. Из-за травм в Египет не поехали Павел Атьман и Александр Шкуринский.

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— Радует Сергей Кудинов (был приглашен в последний момент вместо Атьмана, — «Известия»), который должен еще добавить, — пояснил главный тренер Велимир Петкович. — Отличный, подготовленный игрок. У нас оставался один разыгрывающий — Дмитрий Житников, поэтому рассчитывали на Кудинова, и в первых играх он не подвел. Когда у него мяч, ситуация на площадке сразу обостряется. Это о многом говорит.

Вне зависимости от результата последнего матча группы против Южной Кореи российская сборная выходит в основной этап. Причем с тремя очками (в нашей группе столько же может набрать Белоруссия, если обыграет Словению). Из группы G российскими соперниками по основному раунду будут команды Швеции, Египта и Чили. Южноамериканская команда значительно слабее россиян, а вот с хозяевами и шведами придется зарубиться, как со Словенией. Тем не менее выход в четвертьфинал уже не выглядит сверхзадачей.

— Нам по силам выйти в четвертьфинал. Главное, чтобы у ребят не закончились силы после двух столь напряженных матчей, — отметил «Известиям» заслуженный тренер России Владимир Максимов, наставник, с которым сборная выиграла Олимпийские игры-1992. — Швеция и Египет — это команды, которые мы способны обыгрывать. Хотя игры с хозяевами всегда складываются непросто.

На ЧМ-2021 уже произошла одна отмена матча из-за коронавируса. Сборная Кабо-Верде была допущена до участия в турнире, несмотря на четыре случая заражения COVID-19, и сыграла в пятницу, 15 января, с венграми (27:34). Но в воскресенье команду не допустили до матча со сборной Германии из-за двух новых случаев заражения. Сборной Германии присуждена техническая победа со счетом 10:0.

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