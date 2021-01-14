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Без флага дома своего: как сборная России сыграет на ЧМ

В Египте подопечные Велимира Петковича будут выступать под символикой Федерации гандбола
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Гандболисты станут первыми, кто в полной мере почувствует на себе декабрьский вердикт Спортивного арбитражного суда по отстранению России от международных соревнований на два года из-за допингового скандала. На чемпионате мира в Египте мы будем выступать как «команда ФГР», то есть под флагом и логотипом Федерации гандбола России.

Но отсутствие привычной формы в цветах российского триколора — не главная проблема мужской сборной. Из-за травмы команда лишилась своего лидера Павла Атьмана и еще трех важных игроков: Александра Шкуринского, Дмитрия Санталова и Михаила Виноградова. С такими потерями сложно будет рассчитывать на выход в четвертьфинал. Задача же от руководства ФГР — попасть в десятку.

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Наша сборная и вовсе не должна была участвовать на ЧМ-2021. Россияне не вышли из группы на чемпионате Европы – 2021, потерпев поражения от Венгрии (25:26), Исландии (23:34) и Дании (28:31). После такого фиаско главный тренер Эдуард Кокшаров принял решение покинуть свой пост. Руководство же ФГР не опустило руки и благодаря отличным отношениям с международной федерацией выбило для нашей команды wild card (особое приглашение) на мировое первенство.

В Египет команду повезет опытный боснийский специалист Велимир Петкович. Правда, из-за ситуации с распространением коронавируса специалист не успел толком познакомиться с игроками. Если посчитать все тренировочные дни, которые он провел с командой, то вряд ли наберется и две недели. Так что играть придется практически с листа. Вкупе с травмами основного разыгрывающего Атьмана и лучшего игрока Рождественского турнира в Москве Шкуринского это создает очень серьезные проблемы.

Президент ФГР Сергей Шишкарев заявил, что в такой ситуации попасть в топ-10 будет хорошим результатом. В отличие от женской сборной, мужская давно не входит в элиту мирового гандбола. При этом выйти из группы, где мы сыграем с командами Белоруссии, Словении и Южной Кореи, — реальная задача. Согласно регламенту, из каждого квартета в следующий раунд попадут сразу по три команды. Но чтобы рассчитывать на выход в четвертьфинал, надо пройти предварительный раунд хотя бы с двумя победами.

— На мой взгляд, жеребьевка ЧМ сложилась для нас хорошо, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион Сиднея-2000, генеральный директор ФГР Лев Воронин. — Наша задача — выйти из группы и побороться в основном раунде. Главное же, чего мы ждем от команды, — это максимальная самоотдача каждого игрока. Человек может что-то не уметь, может ошибаться, но, если он полностью отдается своей профессии и работе на площадке, это всё компенсирует. Думаю, и болельщики это оценят.

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В дебютном матче российской команде будет противостоять сборная Белоруссии. У наших соседей очень сильный состав, многие игроки выступают в крепких зарубежных клубах, и это идет на благо национальной команде. После 11-го места на ЧМ-2017 они очень хотят сделать еще один шаг вперед. Во втором туре подопечных Петковича ждет встреча с фаворитом квартета — командой Словении, которая в последние годы показывает эффективный гандбол. Они добирались до полуфинала Евро-2020, были третьими на ЧМ-2017 и сохраняют неплохие шансы на попадание в Токио-2021. А вот Корея — соперник, которого мы должны обыгрывать. Уровень азиатских сборных гораздо ниже европейских.

— Мы хорошо знаем возможности Словении и Белоруссии, — заявил Велимир Петкович. — Словенцы произвели отличное впечатление во втором тайме первого матча со сборной Нидерландов. Белорусы играли с норвежцами двумя разными составами. Определенные выводы я сделал, и общие представления у меня сложились. Сейчас в гандболе все играют примерно одни и те же тактические схемы. Разница лишь в исполнителях, их форме и сыгранности. Информации о корейской команде мало. Уверен, они будут играть, как всегда, быстро. Мы встретимся с ними в третьем матче. Будет время проанализировать игру корейцев и подумать, как мы можем их притормозить.

Будут на ЧМ-2021 и ковидные ограничения. Турнир пройдет без зрителей, а целый ряд сборных потерял игроков из-за коронавируса. Особенно это коснулось немцев, австрийцев и шведов. Но еще сильнее пострадали команды Чехии и США. У чехов произошла вспышка COVID-19 (заболело 14 человек). В последний момент их заменила Северная Македония. У американцев заболело 18 человек. Вместо них в Египте сыграют швейцарцы. Есть вероятность, что снятия продолжатся и дальше. Так, на карантине сейчас сразу семь игроков из Кабо-Верде. Решение по африканской команде пока не принято.

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