Египетские вилы: Россия затруднила себе выход в 1/4 финала ЧМ

Сборная России до предела усложнила себе задачу выхода в четвертьфинал чемпионата мира – 2021, уступив команде Египта в первом матче основного раунда (23:28). В оставшихся двух встречах у нас нет права даже на ничью, а одни из соперников — мощные шведы, которых эксперты называют претендентами на медали. Со скандинавами россияне сыграют в воскресенье, в пятницу же важно переиграть Македонию. Балканцы проиграли три матча из четырех, но расслабляться нашим не стоит.

В игре с Египтом российскую сборную подвела реализация моментов, не самая надежная игра вратарей и моральная усталость. Гандболисты выплеснули слишком много эмоций в матчах предварительного раунда с Белоруссией и Словенией и были не совсем готовы к соперничеству с хозяевами. Многие игроки сборной Египта выступают в сильных европейских клубах, поэтому их успешное выступление на домашнем ЧМ вовсе не сенсация.

— Думаю, тренерский штаб проанализирует свои ошибки в матче с Египтом и поймет, что одними дальними бросками сложно достигнуть результата, — подчеркнул «Известиям» самый титулованный российский тренер, олимпийский чемпион Владимир Максимов. — У нас есть хорошие линейные игроки, но надо найти возможность, чтобы гандболисты задней линии постоянно взаимодействовали с партнерами передней. Тогда результат у нашей команды будет значительно лучше. Сразу после встречи россиян с египтянами играли белорусы и шведы (26:26). И соседи показали, какую тактику надо применять против Швеции.

Заслуженный тренер СССР Валерий Мельник считает, что поражение от Египта поможет встряхнуть сборную перед двумя решающими играми.

— Уверен, что опытный тренерский штаб сделает необходимые выводы после этого поражения, — отметил «Известиям» Мельник. — Мы просто обязаны обыграть Македонию. Мы лучше функционально, лучше в техническом и тактическом плане. Даю только 5% из 100, что может пойти что-то не так. Если нам удастся обыграть соперника, не затратив на это много физических ресурсов, то появятся шансы и на игру со Швецией. Если же будем мучиться и решим всё в самой концовке, то сил в воскресенье может банально не хватить.

Ни в коем случае нельзя недооценивать Македонию, считает Максимов. Хотя они и уступили по всем статьям Швеции (20:32), Египту (19:38) и Словении (21:31). Выйти в основной раунд получилось только за счет успеха в игре с Чили (32:29).

— Всех соперников надо бояться и уважать, независимо от того, Македония это или Бахрейн, — продолжил наставник «Чеховских медведей». — Самое главное — правильно выбрать линию защиты и нападения на предстоящую игру. Тренеры у нас опытные, для них это не будет большой проблемой. После поражения от Египта не думаю, что у игроков будет какая-то озлобленность. В спорте это неприемлемо. Скорее тут будет здравое осмысление, ведь сегодня появился хороший шанс показать, что мужской гандбол в России выбирается из кризиса. Потому что на протяжении последних лет радуют только наши девушки, а мужчины на последних крупных турнирах выступают хуже некуда.

Действительно, лучший результат нашей мужской сборной за последние 10 лет — выход в четвертьфинал чемпионата мира – 2013. Да и на Олимпийские игры мы последний раз отбирались в 2008 году.

— До игры с Египтом мы показывали очень качественный гандбол, — считает Валерий Мельник. — И это в отсутствие двух лидеров — Павла Атьмана и Сергея Шкуринского. С ними бы мы были еще сильнее, но что есть, то есть. Очень классно играют Киселев, Косоротов, Шишкарев, Житников, Кудинов. Очень хочется, чтобы эти ребята вышли в плей-офф.

Расписание матчей сборной России

22 января, 17:30. Северная Македония — Россия

24 января, 22:30. Россия–Швеция

Положение команд в группе IV*

Швеция — 5 очков

Египет — 4

Словения — 4

Россия — 3

Белоруссия — 2

Северная Македония — 0

*В плей-офф выходят две лучшие команды из группы.