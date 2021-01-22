Спортивные выходные с «Известиями»

Смешанные единоборства. UFC 257. Конор Макгрегор – Дастин Порье

В 2014 году самый знаменитый и эпатажный боец Конор Макгрегор в первом раунде нокаутировал Дастина Порье. Спустя почти семь лет американец имеет шанс взять реванш у возобновившего карьеру ирландца. Их схватка станет главным событием турнира UFC 257, который пройдёт в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени. Знаковый бой, который состоится в Объединённых Арабских Эмиратах, покажет канал РЕН ТВ.

Фото: yasisland.ae

24 января, 06:00. Etihad Arena (Бойцовский остров, ОАЭ). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Лыжные гонки. Кубок мира

Лыжный сезон возобновляется спустя две недели после окончания многодневки «Тур де Ски». Она оказалась крайне успешной для России: у мужчин победил Александр Большунов, а третье место занял Денис Спицов. У женщин второй стала Юлия Ступак. В отсутствие норвежцев (из-за пандемии) Большунов с огромным отрывом лидирует в общем зачете Кубка мира и близок ко второму подряд Большому хрустальному глобусу. Всего в первой десятке семь россиян. А у женщин в топ-10 расположились три наши лыжницы. Все эти позиции они попытаются закрепить на предстоящем этапе Кубка мира в финском Лахти.

Фото: РИА Новости/Федерико Модика

23 января, скиатлон: 12:30, женщины; 15:00, мужчины. 24 января, эстафета: 11:35, женщины; 12:40, мужчины. Комплекс «Салпауссельки» (Лахти, Финляндия). Прямые трансляция на Eurosport 2 и «Матч ТВ»

Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира. Северная Македония – Россия, Россия–Швеция

После поражения от хозяев мирового первенства египтян (23:28) на старте второго группового этапа сборная России сохраняет шансы на выход в четвертьфинал за счет удачного выступления на первом этапе. Но для этого нашим гандболистам надо побеждать в оставшихся двух матчах. В пятницу им предстоит выйти на площадку против аутсайдера группы Северной Македонии. В случае успеха россиян в воскресенье ждет решающий матч против Швеции, которая пока является лидером. Впрочем, даже две победы еще не гарантируют выход в плей-офф. Необходимо также, чтобы Египет и Словения теряли очки в своих матчах.

Фото: TASS/Zuma/Mathias Bergeld

22 января, 17:30. 24 января, 22:30. Каирский крытый спорткомплекс (Каир, Египет). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

Баскетбол. Евролига. ЦСКА–«Фенербахче»

Регулярный чемпионат Евролиги уже перешагнул экватор. Каждая из команд сыграла более половины матчей. И два наших клуба пока идут очень уверенно — московский ЦСКА лидирует, а петербургский «Зенит» занимает четвертое место. В пятницу армейцам предстоит домашний матч против турецкого «Фенербахче», который занимает 11-е место и будет биться за возможность приблизиться к первой восьмерке, итоговое попадание в которую дает путевку в четвертьфинал. ЦСКА неделю назад проиграл на своей площадке главному преследователю «Барселоне» (75:88) и сейчас попытается реабилитироваться за неудачу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

22 января, 20:00. Арена «Мегаспорт» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. ЦСКА–«Йокерит»

Предстоящие выходные не очень насыщенны в КХЛ. Состоятся всего четыре матча, и все они пройдут в субботу. Центральным из них станет противостояние московского ЦСКА и хельсинского «Йокерита». У этих команд почти всегда получаются боевые игры. Обещает такой стать и предстоящая встреча. Армейцы уверенно лидируют в Западной конференции, а финны по потерянным очкам находятся вблизи первой четвёрки и при удачном стечении обстоятельств могут даже побороться за вторую строчку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

23 января, 17:00. «ЦСКА Арена» (Москва). Прямая трансляция на «КХЛ HD»

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап

Проходящие в Италии соревнования станут последними в рамках Кубка мира перед февральским чемпионатом мира в словенской Поклюке. Поэтому для участников это последний шанс проверить себя в боевых условиях. Особенно это важно российским спортсменам, которые после недавнего золота в смешанной эстафете вновь не могут порадовать болельщиков медалями. В этой связи даже единичный успех в Антхольце даст нашим биатлонистам возможность обрести уверенность в себе перед первенством планеты.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

22 января, 15:15, индивидуальная гонка, мужчины. 23 января: 15:10, масс-старта, женщины; 17:05, эстафета, мужчины. 24 января: 14:45, эстафета, женщины; 17:05, масс-старт, мужчины. Стадион «Зюдтироль-Арена» (Антхольц, Италия). Прямая трансляция на Eurosport 1 и «Матч ТВ»