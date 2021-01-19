Хозяйская часть: что ждать от России в основном раунде гандбольного ЧМ

Сборная России предсказуемо переиграла Южную Корею (30:26) на гандбольном чемпионате мира-2021 в Египте. Правда, этот матч уже ничего не решал. В основной раунд мы выходим с тремя очками, завоеванными в играх с Белоруссией (32:32) и Словенией (31:25). Из группы G соперниками россиян за выход в четвертьфинал будут команды Швеции (4 очка), Египта (2) и Северной Македонии (0). Словенцы стартуют в следующем этапе с двумя очками, белорусы — с одним. В плей-офф из основного раунда выходит только две команды.

Проверили резерв

Сборная Южной Кореи приехала на чемпионат мира обкатывать молодежь перед Олимпийскими играми-2024. Большинству игроков команды по 17-18 лет, а самым опытным по 23-24. Поэтому и такие результаты — крупное поражение от Словении (29:51) и почти от разгром от Белоруссии (24:32). После этого корейцы потеряли все шансы на выход в основной раунд и вышли на матч с Россией играть в свое удовольствие. Наша команда также решила все турнирные задачи, поэтому Велимир Петкович дал поиграть ближайшему резерву и даже тем, кто в прошлых матчах не попадал и в заявку.

Все это сказалось на ходе игры. В какой-то момент корейцы вышли вперед (+2), а первый тайм закончился вничью (15:15). Во второй половине россияне пришли в себя и обошлись без нервной концовки (30:26). Самыми результативными в нашем составе стали Павел Андреев и Дмитрий Корнев, забившие по пять голов. Отметим и дебютанта сборной Станислава Третынко, отразившего 16 бросков соперника — выдающийся результат для гандбола. В целом на этом ЧМ наши вратари пока творят чудеса.

До этого, в решающей игре со Словенией основной голкипер россиян Виктор Киреев сделал 24 сейва. Впрочем, победа над бронзовыми призерами ЧМ-2017 была достигнута за счет самоотдачи всей команды.

— Перед игрой со Словенией я сказал игрокам: «Давайте выйдем и посмотрим, насколько эти ребята из «Барселоны», «Киля» и «Веспрема» непобедимы, — сказал главный тренер сборной России Велимир Петкович. — Покажите им, кто вы. Если они хорошо нападают, давайте защищаться так, чтобы они не могли дышать. Хочу, чтобы там, где появляется словенец, вас было минимум двое. У них три прекрасных разыгрывающих, так давайте не дадим им сделать ничего». И мы действительно показали отличную защиту. А в нападении нам надо убрать потери. Дальше придется сложнее, потому что на нас будут по-особому настраиваться. Но, с другой стороны, у нас стало гораздо больше уверенности. Посмотрите, как парни радуются голам, как поддерживают друг друга, как ликуют после победы. Могу сказать, что в своей карьере даже я редко видел такие эмоции.

Опытный боснийский специалист считает, что нам по силам побороться за выход в четвертьфинал.

— Поедем в Каир и посмотрим, кто еще из мировых звезд сможет с нами побиться и что у них получится, — продолжил 64-летний тренер. — Кусать и грызть будем всех, а там как пойдет. Мы ехали сюда номером 22 в Европе, и даже о попадании в десятку я никогда не говорил. Но мы хотели показать в первую очередь характер и сразиться за каждый сантиметр площадки. Пока получается. При этом, я бы не сбрасывал со счетов словенцев. У них звезд на два состава. Они будут анализировать и исправлять ошибки. Словения вполне способна выиграть три матча подряд в основном раунде.

Отметим, что словенцы закончили предварительный раунд мощной победой над Белоруссией (29:25), доказав, что по ходу турнира они способны еще здорово прибавить.

Два решающих матча

В основном раунде матч с Северной Македонией не станет легкой прогулкой, но бы должны побеждать с запасом. А вот игры с Швецией и Египтом — настоящая проверка для Даниила Шишкарева и компании.

Шведы были главными соперниками сборной России эпохи расцвета. Почти на всех крупных турнирах 90-х и начала 2000-х финалы заканчивались с участием двух этих команд. Как и мы, скандинавы после золотой эры просели, но не настолько ощутимо. В Лондоне-2012 они дошли до финала, было серебро Евро-2018, а на последнем ЧМ — высокое пятое место. В общем, сейчас их нельзя назвать гандбольной супердержавой, но, если смотреть на вещи здраво, по результатам последнего десятилетия шведы гораздо успешнее (наше высшее достижение — выход в четвертьфинал ЧМ-2013). И фаворитами в этой игре будет точно не Россия. Другое дело, что в нас мало кто ставил и в матчах с Белоруссией и Словенией.

Египет — тоже не подарок. В предварительном раунде египтяне уступили только шведам (23:24). Зато уверенно разобрались с Чили (35:29) и Северной Македонией (38:19). К тому же не стоит забывать, что на прошлом ЧМ африканская сборная добралась до восьмерки сильнейших. Это уровень. К домашнему турниру они целенаправленно готовились несколько лет и надежды на него возлагают большие. Да и судейство в Каире может быть очень интересным.

Именно с Египтом мы начнем основной раунд в ближайшую среду (20 января). В пятницу (22 января) сыграем с Македонией, а в воскресенье (24 января) — со Швецией.