В Госдуме оценили сообщения о риске замены «умных» счетчиков электроэнергии

На данном этапе создания в России системы интеллектуального учета поставляемой энергии потребителям должны применяться не только отечественные, но и иностранные платформенные решения, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный 25 января.

Ранее в этот день сообщалось о том, что не менее 1 млн «умных» счетчиков, которые используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона. Это следует из письма, направленного в Минцифры операторами связи МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и Tele2, писал «Коммерсантъ».

Такая ситуация может произойти в связи с тем, что стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии. Единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии стал отечественный NB-Fi.

«Понятно, что по мере цифровизации принимаются разные платформенные решения, разное оборудование, с разными протоколами сбора и передачи данных информации. На мой взгляд, создание систем учета (энергии) не относится к созданию критической инфраструктуры, не относится к вопросам тайны персональных данных /.../, то на этом этапе должны применяться как отечественные разработки, так и импортные и соответствующие сервисы к нашим платформенным решениям и к импортным», — сказал парламентарий.

По его словам, информация о поставляемой энергии должна быть в доступе и для госорганов, и для всех участников процесса производства, передачи и распределения, а также оплаты поставляемых энергоресурсов.

В то же время в будущем действительно будут приниматься решения в пользу отечественных платформ, разработок и сервисов ради повышения информационной и кибербезопасности страны, добавил Завальный.

Он отметил, что главная задача регулятора в сложившейся ситуации оперативно уладить вопрос, чтобы не пострадали потребители.

В свою очередь исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с «Известиями» раскритиковала приказ Минцифры, в котором единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признали отечественный NB-Fi.

«Это очень негативное решение. Это не только лишает нас возможности повысить прозрачность, это просто отбивает охоту инвесторов. В том числе «Ростелеком» начал вкладываться в сферу ЖКХ, операторы мобильной связи, крупные системы создали специализированные компании, которые реализуют проекты по «умному» дому», — сказала эксперт.

«Умные» приборы учета электроэнергии позволяют бороться с непрозрачностью начислений, когда один жилец платит по нормативу, а двое других к тому же по приборам учета с разными классами точностями, подчеркнула Разворотнева.

«Под индивидуальным «умным» счетчиком зачастую понимают прибор, в который ставится симка и который может передавать показания. Вы можете уехать жить в Таиланд и оттуда смотреть, сколько у вас в квартире набежало электричества. И сдавать эти показания, не приезжая в квартиру и не глядя на сам счетчик», — сказала эксперт.

В то же время специалист признала, что «умных» счетчиков не очень много. В основном они установлены в домах-новостройках с инициативными управляющими компаниями в Москве и крупных областных центрах.

С июля 2020 года в России начал действовать закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики. «Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год, отмечали в Минэнерго.

По прогнозу структур «Росатома» в 2025 году объем рынка отечественных «умных» приборов для ЖКХ и строительства может составить 127,8 млрд рублей.