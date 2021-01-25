Операторы связи предупредили о риске замены «умных» счетчиков электроэнергии

Не менее 1 млн «умных» счетчиков, которые используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона, следует из письма, направленного в Минцифры операторами связи МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и Tele2. Об этом сообщает «Коммерсант» 25 января.

Такая ситуация может произойти в связи с тем, что стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии.

Единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признан отечественный NB-Fi, который был разработан компанией «Вавиот» и утвержден Росстандартом в 2019 году как первый отечественный протокол интернета вещей.

Стандарт NB-IoT используется для подключения к сети приборов, оснащенных традиционной или встроенной виртуальной (eSIM) сим-картой. От стандартов GSM, 3G и 4G его отличает меньшее энергопотребление, что позволяет устройствам работать до десяти лет без замены батареи. Поэтому такая сеть оптимальна для приборов, передающих небольшие объемы информации с определенной периодичностью: счетчиков электроэнергии, датчиков мониторинга трубопроводов, открытия люков, систем «умного» города. Бытовые приборы обычно подключают к сети по Wi-Fi.

Большинство операторов сегодня уже оказывают услуги на базе стандарта NB-IoT, а стандарт NB-Fi считают менее безопасным, поскольку он работает в нелицензируемых частотах, отмечает издание.

В «ВымпелКоме», который имеет сети на NB-IoT в Центральном и Уральском ФО, отметили, что из-за действий Минцифры вне закона только в Центральной России могут оказаться около 1 млн приборов учета электричества, а их замена приведет к росту цен на электроэнергию.

МТС также запустила сеть интернета вещей на NB-IoT более чем в 70 регионах России. «МегаФон» реализовал на этом стандарте уже два проекта на федеральном уровне. В Tele2 сообщили, что имеют несколько проектов с NB-IoT для заказчиков из ЖКХ. Замена оказавшихся вне закона счетчиков может привести к росту цен на электроэнергию, отметили операторы связи.

Между тем в самом министерстве утверждают, что перечень будет носить рекомендательный характер, пишет издание.

Протокол NB-IoT был утвержден Росстандартом в сентябре 2020 года. К утверждению готовится второй по популярности после него в мире стандарт — LoRaWAN, который также не попал в перечень Минцифры.

С июля 2020 года в России начал действовать закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики. «Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год, отмечали в Минэнерго.

По прогнозу структур «Росатома», в 2025 году объем рынка отечественных «умных» приборов для ЖКХ и строительства может составить 127,8 млрд рублей.