В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов

В Кремле провели семинар для вице-губернаторов, в ходе которого назвали лидеров и аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов. Об этом 25 января сообщает РБК со ссылкой на участников мероприятия.

Семинар проходил в период с 19 по 23 января.



В список лидеров по показателю наибольшего уровня доверия главе региона вошли Чечня (Рамзан Кадыров), Адыгея (Мурат Кумпилов), Курганская (Вадим Шумков) и Курская области (Роман Старовойт), а также Ямало-Ненецкий автономный округ (Дмитрий Артюхов).



В списке аутсайдеров оказались Хакасия (Валентин Коновалов), Владимирская область (Владимир Сипягин), Хабаровский (Михаил Дегтярев) и Красноярский края (Александр Усс), а также Кемеровская область (Сергей Цивилев), пишет «Газета.ру».

В декабре 2020 года стало известно, что три губернатора вошли в топ-10 «губернаторов новой волны». Ими стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава Камчатского края Владимир Солодов и врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков.

По результатам исследования ВЦИОМа, респонденты выделили три критерия для оценки деятельности «губернаторов новой волны»: они решают проблемы, близки к людям и являются эффективными управленцами.