Правительство направит 2 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах

Правительство России направит 2 млрд рублей на строительство спортивных объектов в регионах, сообщается в понедельник, 25 января, на сайте кабмина.

Распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С помощью федеральных субсидий планируется возвести 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Это новые спортивные площадки и футбольные поля. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и приспособлены для людей с инвалидностью», — отмечается в сообщении.

Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В конце ноября правительство России утвердило стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года.

Реализация стратегии, как отмечал президент России Владимир Путин в октябре, должна стать инструментом, который можно было бы эффективно использовать для улучшения здоровья, а также качества и продолжительности жизни россиян.