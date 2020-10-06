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Путин поручил доработать стратегию развития спорта

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Стратегия развития физической культуры и спорта в России на период до 2030 года должна быть доработана. Об этом во вторник, 6 октября, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги заседания Совета по физкультуре и спорту.

«Нужно внести необходимые коррективы в эту стратегию по результатам сегодняшнего обсуждения и начать ее реализацию со следующего года», — сказал Путин.

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Глава государства выразил надежду, что все ведомства и министерства будут работать эффективно в этом направлении при поддержке общественных организаций, ведущих тренеров, СМИ и членов Совета.

Реализация стратегии, как отметил Путин, должна стать инструментом, который можно было бы эффективно использовать для достижения главной, конечной цели — улучшения здоровья, а также качества и продолжительности жизни россиян.

Путин добавил, что в 2009 году средняя продолжительность жизни составила 68,78 года, а в 2019 году — 73,34 года. «Это в целом результат, результат положительный», — заключил глава государства.

Ранее на заседании Совета Путин поручил разработать меры для сохранения физической активности спортсменов и других граждан на случай введения новых ограничений, связанных с пандемией. Также он предложил подумать над предоставлением льгот и скидок для россиян, сдавших нормативы комплекса ГТО.

Совет состоялся в связи с завершением стратегии развития физкультуры и спорта до 2020 года. Российский лидер и участники совета обсудили основные положения нового программного документа на ближайшие десять лет.

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