Диас опубликовал послание Порье

Американский боец UFC Нейт Диас на своей странице в Instagram опубликовал послание претенденту на пояс чемпиона промоушена в легком весе Дастину Порье, в котором пообещал победить его в следующем бое.

«Я тренируюсь, чтобы вернуться в октагон и надрать тебе задницу», — написал он 25 января.

Накануне Порье победил ирландца Конора Макгрегора во втором раунде техническим нокаутом. Таким образом, американец стал главным претендентом на пояс чемпиона промоушена в легком весе после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Вместе с тем Макгрегор заявил, что продолжит свою карьеру и встретится с американцем в октагоне еще раз.

Поединок между Макгрегором и Порье состоялся на «бойцовском острове» в Абу-Даби. Самую ожидаемую схватку года на UFC транслировал телеканал РЕН ТВ.

Спортсмены уже встречались в поединке в 2014 году, тогда ирландец одержал сокрушительную победу.