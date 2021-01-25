В Бразилии потерпел крушение самолет с футболистами на борту

В результате крушения самолета в Бразилии погибли шесть человек, включая четырех футболистов. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщило издание Globo.

Авиакатастрофа произошла ранее в этот день в районе бразильского города Порту-Насиунал (штат Токантис). Самолет рухнул сразу после взлета неподалеку от полосы.

На борту воздушного судна находились шесть человек, включая пилота, четверых футболистов клуба «Пальмас» Лукаса Пракседеша, Гильерме Ноэ, Рануле, Маркуша Молинари и президента ФК Лукаса Мейру. Никто из них не выжил. Всем спортсменам было от 23 до 28 лет. Бортом управлял пилот Вагнер, уточняет телеканал «360».

Устанавливаются обстоятельства и причины катастрофы.

ФК «Пальмас» выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе. 25 января команда должна была встретиться с клубом «Вива-Нова» на выездном матче в Гоянии, пишет сайт aif.ru. Отмечается, что администрация клуба «Вила Нова» обратится с просьбой о переносе запланированного на понедельник матча турнира «Копа верде», уточняет телеканал «Звезда».

Как отмечает сайт kp.ru, в 2018 году в Бразилии рухнул самолет с футболистами клуба «Шапекоэнсе». Причиной крушения стала нехватка топлива. В результате крушения скончался 71 человек.

22 января сообщалось, что неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить могли стать причиной крушения самолета Boeing 737-524 в Индонезии.

9 января совершавший рейс Джакарта–Понтианак Boeing 737-524, принадлежащий авиакомпании Sriwijaya Air, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. На борту находились 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.