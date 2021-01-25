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В Бразилии потерпел крушение самолет с футболистами на борту

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В результате крушения самолета в Бразилии погибли шесть человек, включая четырех футболистов. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщило издание Globo.

Авиакатастрофа произошла ранее в этот день в районе бразильского города Порту-Насиунал (штат Токантис). Самолет рухнул сразу после взлета неподалеку от полосы.

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На борту воздушного судна находились шесть человек, включая пилота, четверых футболистов клуба «Пальмас» Лукаса Пракседеша, Гильерме Ноэ, Рануле, Маркуша Молинари и президента ФК Лукаса Мейру. Никто из них не выжил. Всем спортсменам было от 23 до 28 лет. Бортом управлял пилот Вагнер, уточняет телеканал «360».

Устанавливаются обстоятельства и причины катастрофы.

ФК «Пальмас» выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе. 25 января команда должна была встретиться с клубом «Вива-Нова» на выездном матче в Гоянии, пишет сайт aif.ru. Отмечается, что администрация клуба «Вила Нова» обратится с просьбой о переносе запланированного на понедельник матча турнира «Копа верде», уточняет телеканал «Звезда».

Как отмечает сайт kp.ru, в 2018 году в Бразилии рухнул самолет с футболистами клуба «Шапекоэнсе». Причиной крушения стала нехватка топлива. В результате крушения скончался 71 человек.

22 января сообщалось, что неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить могли стать причиной крушения самолета Boeing 737-524 в Индонезии.

9 января совершавший рейс Джакарта–Понтианак Boeing 737-524, принадлежащий авиакомпании Sriwijaya Air, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. На борту находились 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

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