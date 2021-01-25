Кардиолог назвал условие для вызова «скорой» при проблемах с давлением

В случае, если через полтора часа после применения препаратов для снижения давления сохраняется тенденция к его повышению, необходимо обязательно вызвать «скорую». Об этом 24 января заявил заведующим первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

«В этой ситуации может понадобиться быстрое вмешательство и более агрессивная терапия для снижения артериального давления», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также Иванов обратил внимание на то, что при боли в сердце следует незамедлительно вызвать медиков в случае, если симптомы не проходят через 15 минут с момента приема лекарств. Он подчеркнул, что в таких ситуациях врачи всегда подозревают инфаркт миокарда.

Ранее, 22 января, американские врачи рассказали о шести признаках опасного артериального давления, которые требуют медицинского вмешательства.

Как уточняется, люди часто могут не замечать повышенные показатели давления, однако оно оказывает негативное влияние на здоровье и увеличивает риск заболеваний сердца и сосудов.