Врачи назвали признаки опасно высокого артериального давления

Американские врачи рассказали о шести признаках опасного артериального давления, которые требуют медицинского вмешательства. Об этом сообщает издание Express.

Как уточняется, люди часто могут не замечать повышенные показатели давления, однако оно оказывает негативное влияние на здоровье и увеличивает риск заболеваний сердца и сосудов.

Врачи подчеркнули, что при обнаружении показателей давления 180/120 и выше следует вызвать врача. При этом сопутствующими симптомами становятся сильная головная боль, слабость, одышка, боль в груди, туман в глазах и затрудненная речь.

Если же человек знает о предрасположенности к высокому давлению, специалисты посоветовали ему включать в режим дня физические упражнения и пересмотреть рацион, уменьшив употребление соли. Также таким людям следует есть больше овощей и фруктов, бобовых, нежирных молочных продуктов, медленных углеводов и ненасыщенных жиров.

Ранее в январе ученые назвали четыре напитка, которые помогают снизить кровяное давление. В частности, свекольный сок справляется с проблемой через несколько часов. Также снизить давление и нормализовать уровень холестерина поможет томатный сок, настой чайного гриба и красный чай из гибискуса.