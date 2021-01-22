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Врачи назвали признаки опасно высокого артериального давления

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Американские врачи рассказали о шести признаках опасного артериального давления, которые требуют медицинского вмешательства. Об этом сообщает издание Express.

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При этом стресс и паника могут ухудшить течение сердечно-сосудистых заболеваний, считают российские ученые

Как уточняется, люди часто могут не замечать повышенные показатели давления, однако оно оказывает негативное влияние на здоровье и увеличивает риск заболеваний сердца и сосудов.

Врачи подчеркнули, что при обнаружении показателей давления 180/120 и выше следует вызвать врача. При этом сопутствующими симптомами становятся сильная головная боль, слабость, одышка, боль в груди, туман в глазах и затрудненная речь.

Если же человек знает о предрасположенности к высокому давлению, специалисты посоветовали ему включать в режим дня физические упражнения и пересмотреть рацион, уменьшив употребление соли. Также таким людям следует есть больше овощей и фруктов, бобовых, нежирных молочных продуктов, медленных углеводов и ненасыщенных жиров.

Ранее в январе ученые назвали четыре напитка, которые помогают снизить кровяное давление. В частности, свекольный сок справляется с проблемой через несколько часов. Также снизить давление и нормализовать уровень холестерина поможет томатный сок, настой чайного гриба и красный чай из гибискуса.

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