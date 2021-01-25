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Врач рассказал о способах восстановить обоняние после COVID-19

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Невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как восстановить обоняние и вкус после перенесенной коронавирусной инфекции.

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Специалист отметил, что на данный момент не существует единой версии о том, почему человек испытывает проблемы с восприятием вкусов и запахов во время болезни.

Так, одни специалисты считают, при заболевании нарушается состав слюны, в связи с чем вкусовые вещества быстрее разрушаются и не успевают дойти до вкусовых рецепторов. Другие утверждают, что повреждаются сами рецепторы.

То же самое связано с обонянием: либо повреждаются клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, со слизистой, либо нервы, по которым идет информация о воспринятом обонятельном ощущении.

Будик отметил, что у большинства людей обоняние и вкусовые ощущения восстанавливаются достаточно быстро, однако есть люди, которые месяцами страдают от этих нарушений. Помочь им в данной ситуации могут специальные упражнения.

«Я рекомендую пройти так называемый обонятельный тренинг, когда каждый день человек по несколько раз по 20 секунд воспринимает запахи. Запах гвоздики, чеснока, кардамона, корицы — насыщенные, интенсивные ароматы. Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа», — цитирует Будика радио Sputnik в понедельник, 25 января.

Дополнительно можно закапывать в нос раствор витамина А и потреблять в течение недели омегу-3, отметил Будик, добавив, что восстановление обоняния повлечет за собой и возвращение вкуса.

«Нарушение вкуса и запаха очень связаны, поэтому восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению второй составляющей. Улучшение обоняния и восприятия запахов будет вести к улучшению восприятия вкуса», — заключил он.

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