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Тепло в Европейскую часть России пришло на два месяца раньше нормы

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Аномально высокие температуры, пришедшие на Европейскую территорию России, больше характерно для конца марта-начала апреля. Об этом 25 января заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Погода опережает более чем на два месяца климатическое развитие <…> Такой температурный фон по-настоящему характерен для всей Европейской России, исключение составляет северо-восток европейской части страны», — приводит его слова «РИА Новости».

Согласно прогнозам Гидрометцентра, дневные температуры почти на все европейской территории России будут превышать норму на 10-14 градусом. Как объяснил Вильфанд, такие температуры больше характерны для конца марта и даже 1 апреля. На юге Европейской России температуры также будут весенние.

Ранее, 24 января, в Москве был зафиксирован самый теплый день нынешней зимы — температура воздуха поднялась до отметки 2,2 градуса выше нуля. В предыдущий раз температурный максимум нынешней зимы был зафиксирован 17 декабря 2020 года.

В этот же день Вильфанд предупредил москвичей о сохранении в городе теплой, но мрачной погоды до середины следующей недели. По его словам, в эти дни будут низкие облака, туманность, слякоть и отсутствие солнца.

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