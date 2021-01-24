За сутки в мире выявили более 577 тыс. случаев заражения коронавирусом
За сутки в мире выявлен 577 301 случай COVID-19. Это следует из данных, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 24 января.
Число летальных исходов возросло более чем на 13,6 тыс., превысив таким образом 2,11 млн.
Наибольшее число случаев за минувшие сутки зафиксировали в Северной и Южной Америке (323 950), на втором месте — Европа (166 047), на третьем — Юго-Восточная Азия (29 198).
Всего в ВОЗ зафиксировали сведения о 97 464 094 заболевших COVID-19.
24 января сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 21 127 случаев коронавируса. За прошедшие 24 часа зафиксирован 491 летальный исход, полностью выздоровели 22 445 человек.
Общее число заболевших с начала пандемии составило 3 719 400. Выздоровели 3 131 760 человек, скончались 69 462 пациента.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщали о рекордно низком числе новых зарегистрированных случаев этого вируса — 20 921 — с 11 ноября, когда за сутки выявили 19 851 пациента.