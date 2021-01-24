В России за сутки выявили 21 127 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 21 127 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с этой инфекцией в воскресенье, 24 января.

За прошедшие 24 часа зафиксирован 491 летальный исход, полностью выздоровели 22 445 человек.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 3 719 400. Выздоровели 3 131 760 человек, скончались 69 462 пациента.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщали о рекордно низком числе новых зарегистрированных случаев этого вируса — 20 921 — с 11 ноября, когда за сутки выявили 19 851 пациента.

Ранее, 20 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. С начала осени суточный прирост не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

По словам председателя российского правительства Михаила Мишустина, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается непростой, но постепенно стабилизируется. Он подчеркнул необходимость следить за сохранением резерва коек для больных, а также за запасом лекарств.

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