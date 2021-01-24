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Британцев возмутила вакцинация серийного убийцы раньше миллионов людей

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Граждане Великобритании выразили негодование в связи с тем, что серийный убийца Леви Беллфилд может получить прививку от коронавирусной инфекции раньше миллионов граждан из групп риска. Об этом в воскресенье, 24 января, пишет The Sun.

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По данным издания, 52-летний преступник и другие заключенные в тюрьме строгого режима «Франкленд» в графстве Дарем получили приглашение пройти вакцинацию в ближайшие недели.

«Я надеюсь, что министр юстиции немедленно вмешается и выяснит, почему дефицитные дозы вакцины используются таким образом и чья это была идея», — прокомментировал ситуацию политик, экс-министр внутренних дел Дэвид Бланкетт.

По мнению бывшего детектива, Колина Саттона, руководившего расследованием дела Беллфилда, в первую очередь прививку должны получить тюремный персонал, полицейские, учителя, продавцы и водители.

Леви Беллфилд — единственный серийный убийца в Великобритании, приговоренный к двум пожизненным заключения, ему не приходится рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Его обвинили в убийстве 13-летней девочки и еще двух женщин.

21 января глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что более 4,6 млн британских граждан сделали прививки от коронавирусной инфекции.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

На данный момент британский штамм коронавирусной инфекции зафиксирован на территории уже 60 государств.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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