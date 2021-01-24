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В ЕС обеспокоились изменениями в пользовательском соглашении WhatsApp

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Депутат Европарламента от Германии Энгин Эроглу направил запрос в Еврокомиссию, в которой выразил обеспокоенность в связи с решением WhatsApp обновить условия пользовательского соглашения. Об этом 24 января сообщает RT со ссылкой на запрос парламентария.

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«Пользователей просят дать согласие на то, чтобы доступ к их данным был предоставлен и другим продуктам компании Facebook», — отметил депутат.

Он напомнил, что в 2014 году, когда корпорация Facebook приобрела мессенджер, IT-гигант дал обещание хранить данные пользователей по отдельности. Эроглу обратился в Еврокомиссию с вопросом, есть ли возможность для пересмотра решения о законности слияния Facebook и WhatsApp в случае, если обещание хранить данные было значимым фактором при утверждении сделки.

Кроме того, депутат поинтересовался, какие меры намерен принять Евросоюз на фоне ситуации вокруг сохранности личной информации пользователей мессенджера, и будут ли соответствующие органы расследовать те изменения, которые WhatsApp вносит в условия соглашения.

4 января WhatsApp изменил условия использования, которые теперь предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему Facebook и его «семейство приложений» для анализа их привычек и вкусов. В ответ на это пользователи по всему миру начали покидать WhatsApp. От пользования мессенджером отказываются и мировые лидеры. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировал аккаунты в мессенджерах Тelegram и BIP после отказа от WhatsApp.

15 января мессенджер принял решение отложить внедрение обновления пользовательского соглашения

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