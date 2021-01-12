Эрдоган зарегистрировался в мессенджере Telegram

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировал аккаунт в мессенджерах Тelegram и BIP. Об этом во вторник, 12 января сообщила администрация турецкого лидера после ее отказа от WhatsApp.

«Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram», — говорится в сообщении.

Канал Эрдогана в Тelegram уже прошел процесс верификации со стороны администрации площадки и набрал более 50 тыс. подписчиков за 3,5 часа существования.

10 января администрация Эрдогана отказалась от использования WhatsApp в связи с тем, что 4 января мессенджер изменил условия использования, которые теперь предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему Facebook для анализа их привычек и вкусов.

В Турции люди массово переходят в мессенджер BIP. Как пишет агентство Аnadolu, платформа привлекла более 1,12 млн новых пользователей всего за 24 часа после обновления политики конфиденциальности WhatsApp.

Кроме того, жители Турции в знак протеста против нового пользовательского соглашения запустили в Twitter хештег #DeletingWhatsApp (УдаляемВотсап).