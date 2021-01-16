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WhatsApp отложил введение обновления пользовательского соглашения

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Мессенджер WhatsApp в пятницу, 15 января принял решение отложить внедрение обновления пользовательского соглашения, которое вызвало большой общественный резонанс. Об этом сообщается в релизе компании.

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«Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия. Ни у кого не будет приостановлена или удалена учетная запись до 8 февраля», — говорится в сообщении.

Срок внедрения обновления перенесен с 8 февраля на 15 мая. В течение этого времени, отмечают в мессенджере, пользователи смогут в «удобном для них темпе» ознакомиться с обновлениями и принять их.

В компании пояснили, что все личные разговоры останутся защищены сквозным шифрованием и ни WhatsApp, ни Facebook не смогут видеть личные сообщения. Местоположение также остается скрытым и соответственно не может быть передано Facebook.

4 января WhatsApp изменил условия использования, которые теперь предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему Facebook и его «семейство приложений» для анализа их привычек и вкусов. В ответ на это пользователи по всему миру начали покидать WhatsApp. От пользования мессенджером отказываются и мировые лидеры. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировал аккаунты в мессенджерах Тelegram и BIP после отказа от WhatsApp.

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