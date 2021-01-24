Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Участника беспорядков в Вашингтоне обвинили в призывах к убийству сенатора
Общество
Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях
Общество
Врач назвал способ снизить риск заражения COVID-19 в помещении
Мир
Мадуро сообщил о теракте на газопроводе PDVSA
Политика
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Мир
Эрдоган связался с захваченным пиратами в Гвинейском заливе турецким судном
Мир
В Дубае открылась самая высокая в мире карусель
Спорт
Кокляев предрек победу Макгрегора в бою с Порье
Мир
Байден заявил о намерении изменить иммиграционную политику Трампа
Сюжет:

Врач назвал способ снизить риск заражения COVID-19 в помещении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как снизить риск заражения коронавирусной инфекцией в закрытых помещениях. Видеоролик с рекомендациями он опубликовал 22 января на своем YouTube-канале.

Засветился: биосенсор распознает мутации коронавируса
Прибор оценит степень заразности новых штаммов SARS-CoV-2 и поможет найти лекарство от них

Медик отметил, что на распространение инфекции сильно влияет плохая вентиляция в здании. В таких случаях он советует установить специальные приборы, отслеживающие концентрацию углекислого газа в воздухе.

Как пишет «Газета.ру», концентрация СО2 в помещении выше 1,5 тыс. частей на миллион (ppm) опасна для здоровья.

«Ниже тысячи единиц — можно находиться, это практически безопасно. Выше тысячи единиц — надо вентилировать. Выше полутора тысяч единиц — вообще нечего там делать», — пояснил врач.

20 января американские ученые опубликовали результаты исследования, в которых говорится, что проблемы в верхних отделах желудочного-кишечного тракта (ЖКТ) повышают уязвимость пациентов перед коронавирусной инфекцией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021