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На Украине прошли акции протеста против повышения тарифов ЖКХ

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В ряде украинских городов снова прошли демонстрации против повышения тарифов на коммунальные услуги, сообщает в субботу, 23 января, издание «Общественное».

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«Жители Одессы снова вышли на митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Акцию протеста «Стоп тарифный геноцид» устроили на Соборной площади в Одессе», — пишет издание.

Как передает его корреспондент, одесситы собирали подписи под обращением с соответствующими требованиями к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде.

Еще одна акция протеста прошла в городе Каменском, где около 120 демонстрантов перекрыли дорогу на перекрестке улиц Канатная и Сичеславский Путь. Люди потребовали утепления чердаков, подвалов, а также снижения тарифов.

Кроме того, протестные акции против повышения тарифов прошли в Марганце Днепропетровской области, Чернигове, городе Кропивницком, Полтаве, Прикарпатье и других населенных пунктах.

С 1 января 2021 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Как подчеркивали в кабмине, отказ от проекта минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии привел бы к стремительному росту цен.

В частности, цена на газ для населения повысилась на 14% и достигла 7,2 гривны (19 рублей) за кубометр. В феврале эксперты прогнозируют дальнейший рост цен.

Рост цен спровоцировал волну бунтов. Так, 4 января порядка 300 человек перекрыли трассу Киев–Харьков в Полтавской области с требованием снизить цены на распределение газа.

25 декабря 2019 года Зеленский ввел запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Таким образом киевские власти добиваются контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.

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