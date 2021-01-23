Водитель автомобиля ФСБ получил травму глаза на акции в Москве

Водитель автомобиля с проблесковым маячком получил травму глаза на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом в субботу, 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Водитель автомобиля, который принадлежит центральному аппарату ФСБ, получил травму глаза во время несогласованной акции на Цветном бульваре в Москве», — сказал собеседник агентства.

В этот же день сообщалось, что участники несанкционированной акции набросились на машину с номерами АМР в центре Москвы. На опубликованных кадрах было видно, как протестующие наносят по ней удары ногами и закидывают снежками.

Также 23 января стало известно, что участники несанкционированных акций в Москве вышли на улицы Дмитровка, Покровка, Петровский бульвар и заблокировали движение наземного и личного транспорта.

Кроме этого, в Москве на несогласованную акцию в субботу пришли 19 человек с коронавирусом. Как сообщается на сайте департамента здравоохранения, в отношении этих лиц зафиксировали факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, раздавали участникам акции в Москве маски для защиты от коронавируса. Через громкоговоритель гражданам напоминали о необходимости соблюдения мер профилактики и безопасного расстояния.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги.

В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.