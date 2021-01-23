Участники незаконной акции набросились на машину с номерами АМР в Москве

Участники несанкционированной акции 23 января набросились на машину с номерами АМР (правительственные номера) в центре Москвы.

На кадрах видно, как протестующие наносят по ней удары ногами и закидывают снежками.

Ранее в этот же день стало известно, что участники несанкционированных акций в Москве вышли на улицы Дмитровка, Покровка, Петровский бульвар и заблокировали движение наземного и личного транспорта.

Кроме того, также сообщалось, что в центре Москвы во время несанкционированного митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги.

В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.