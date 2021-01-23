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В центре Москвы участники акции перекрыли движение транспорта

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Участники несанкционированных акций в Москве вышли на улицы Дмитровка, Покровка, Петровский бульвар и блокируют движение наземного и личного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы в субботу, 23 января.

«Маршруты автобусов № А, м10, 15 и 38 временно изменены», — указали в департаменте.

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По данным ведомства, митингующие перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре. Из-за участников акции задерживаются автобусы № А, м10 и 15.

«Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта», — заявили в дептрансе.

В своем Telegram-канале департамент отмечает, что автобусы на городских маршрутах в районе Манежной и Пушкинской площадей, Тверской улицы двигаются со значительными затруднениями. Больше 30 автобусов двигаются с задержками до 20 минут с 13:00. Это мешает передвижению более 20 тыс. человек.

Ранее в субботу сообщалось, что, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за несогласованной акции в Москве пробки на дорогах достигли пяти баллов.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки.

За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные протесты.

Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом. При этом социальных сетях появилось видео, на котором протестующие избивают мужчину во время несанкционированной акции в столице.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в протестах.

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