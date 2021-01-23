Росгвардейцы помогли найти потерявшегося на незаконном митинге ребенка в Москве

Сотрудники ОМОНа помогли прохожему мужчине найти его ребенка, потерявшегося из-за несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Об этом 23 января сообщает корреспондент «Известий».

Мужчина шел с двумя детьми в художественную школу. Его 9-летняя дочь отпустила руку и потерялась в толпе. Отец обратился за помощью к сотрудникам ОМОНа. Росгвардейцы передавали приметы девочки по мегафону. Спустя 40 минут потерявшегося ребенка нашли и передали отцу, который ожидал у автобуса Росгвардии.

В этот же день полицейские оказали первую помощь и вызвали бригаду «скорой» одному из участников несанкционированного митинга в центре Красноярска, которому стало плохо во время мероприятия.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги.

В Москве и Санкт-Петербурге задержаны несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах.