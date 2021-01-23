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Полицейские оказали первую помощь мужчине на несогласованной акции в Красноярске

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Полицейские оказали первую помощь и вызвали бригаду «скорой» одному из участников несанкционированного митинга в центре Красноярска, которому стало плохо во время мероприятия. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное ГУ МВД России в субботу, 23 января.

Во время акции горожане заявили сержантам полиции Денису Башилову и Дмитрию Бричикову, что одному из участников несогласованного мероприятия стало плохо. Мужчина упал в обморок и бился в судорогах.

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Сотрудники правоохранительных органов вызвали ему «скорую» и оказали доврачебную помощь.

«Полицейские открыли мужчине рот и держали язык, чтобы он не задохнулся. Затем «скорая» доставила его в больницу», — отмечает телеканал.

Несогласованное шествие началось в Красноярске в субботу в 14:00 по местному времени (10:00 мск) на Красной площади.

В этот день в Красноярске и других городах России проходят несанкционированные акции. В столице и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди них есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

В интернете был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов об участии в протестах.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за субботней акции пробки на московских дорогах достигли 5 баллов.

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