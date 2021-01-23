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СК возбудил уголовное дело по факту пожара на рынке в Краснодаре

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Следственный комитет (СК) России 23 января возбудил уголовное дело по факту пожара на цветочном рынке в Краснодаре. Об этом сообщили в субботу, 23 января, в пресс-службе управления СК РФ по Краснодарскому краю.

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«По предварительным данным, вечером 22 января 2021 года в одном из торговых павильонов, расположенных на улице Генерала Трошева в городе Краснодаре, произошло возгорание. В результате произошедшего от полученных травм на месте скончался 21-летний молодой человек, 30-лений мужчина с ожогами различной степени тяжести был доставлен в лечебное учреждение. <…> По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности» — Ред.)», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской и пожаротехнической экспертизы.

Накануне со ссылкой на предварительные данные сообщалось, что на цветочном рынке Краснодара произошла разгерметизация газового баллона. В результате произошел взрыв и начался пожар, который охватил площадь в 150 кв. м. Сотрудники экстренных служб эвакуировали около 100 человек.

Первоначально в МЧС заявили, что был один погибший и двое пострадавших в результате этого происшествия. Прокуратура региона организовали проведение проверок.

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