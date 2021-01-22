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Хлопок газа произошел на цветочном рынке в Краснодаре

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Хлопок газа в результате разгерметизации газового баллона произошел 22 января в павильоне на цветочном рынке в Краснодаре. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

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В ГУ МЧС по региону рассказали, что им поступил сигнал о пожаре напротив жилого дома по улице Владислава Посадского. Возгорание происходит на общей площади 150 кв. м. Как сообщал источник информагентства в экстренных службах региона, на территории цветочного рынка в одном из павильонов взорвался газовый баллон.

«Пожар локализован, один погибший и двое пострадавших, [пострадавшие] доставлены в ККБ (краевая клиническая больница № 1)», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что из опасной зоны после инцидента было эвакуировано около 100 человек, пишет «Газета.ру».

В конце декабря 2020 года в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа, в результате чего погибла женщина. Инцидент произошел во время проведения ремонта. После взрыва в квартире начался пожар.

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