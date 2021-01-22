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Один человек погиб в результате взрыва на цветочном рынке в Краснодаре

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Один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва газа и пожара 22 января на цветочном рынке в Краснодаре.

«Пожар локализован, один погибший и двое пострадавших, [пострадавшие] доставлены в ККБ (Краевая клиническая больница №1)», — сообщил ТАСС начальник управления гражданской защиты администрации города Виталий Казликин.

Ранее в этот же день на цветочном рынке Краснодара произошла разгерметизация газового баллона. В результате произошел взрыв и начался пожар, который охватил площадь в 150 кв. м.

В настоящее время на месте работают спасатели, около 100 человек было эвакуировано.

В октябре 2020 года в Калуге погиб 47-летний мужчина при хлопке газа в гараже. Инцидент произошел на улице Маяковского. Двое калужан проводили ремонт автомобиля в гараже. Во время работ произошел хлопок газа. 47-летнего мужчину отбросило в сторону, он получил смертельные травмы. 65-летний мужчина был госпитализирован.

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