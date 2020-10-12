Мужчина погиб при хлопке газа в гараже в Калуге

В Калуге проводится проверка по факту гибели 47-летнего мужчины при хлопке газа в гараже. Его знакомый доставлен в больницу.

Инцидент произошел на улице Маяковского. По предварительной информации, двое калужан проводили ремонт автомобиля в гараже. Во время работ произошел хлопок газа. 47-летнего мужчину отбросило в сторону, он получил смертельные травмы. 65-летний мужчина госпитализирован.

Следственный комитет начал проверку по данному факту, сообщает газета «Весть». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце сентября сообщалось о хлопке газа в жилом доме под Тулой. В результате происшествия оказались повреждены межкомнатная перегородка и остекление. Травмы получил хозяин квартиры.