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Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
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Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов

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Очередная группа литовских военных инструкторов отправилась на Украину. Об этом на своем сайте в субботу, 23 января, сообщило минобороны Литвы.

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«Пятая группа инструкторов, сформированная из добровольческих сил национальной обороны, штаба учебной доктрины, авиабазы ​​ВВС и инженерного батальона Юозаса Виткуса вылетела в Украину», — говорится в заявлении.

Как отметило ведомство, Литва самостоятельно и во взаимодействии с союзниками по НАТО помогает Украине в реализации военной реформы подготовкой кадров и способствует внедрению в армии западных стандартов.

Также Литва готова принять представителей Украины для обучения в своих центрах военной подготовки и финансирует их учебу в Балтийском военном колледже, расположенном в эстонском городе Тарту.

В начале января вооруженные силы Украины перешли на воинские звания по стандартам НАТО. По мнению министра обороны страны Андрея Тарана, данная мера позволит изменить систему управления карьерой солдат на более современную, «отличную от советской».

В ноябре 2020 года стало известно, что минобороны Украины собирается добиться совместимости украинской армии со стандартами НАТО, и для этого военнослужащие должны будут выучить английский язык.

Североатлантический альянс в июне 2020 года предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. Это означает, что у Киева появился доступ к программам, мероприятиям и военным учениям НАТО.

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