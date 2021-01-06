Армию Украины перевели на воинские звания по стандартам НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли на воинские звания по стандартам НАТО. Соответствующий указ 6 января подписал министр обороны Украины Андрей Таран, сообщается на сайте украинского минобороны.

По мнению министра, данная мера позволит изменить систему управления карьерой солдат на более современную, «отличную от советской».

«Внедряется перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116. Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих вооруженных сил Украины военным рангам НАТО. Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов», — указал Таран.

Он также отметил, что решение подтолкнет кадровые органы перейти на «новую философию работы», предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру.

Закон о принятии стандартов НАТО в украинской армии был принят Верховной радой в июне 2020 года.

При этом в марте Таран отмечал, что полная адаптация вооруженных сил Украины к стандартам НАТО — недостижимая цель. По его словам, перевооружение станет первостепенной задачей министерства обороны. Он указал, что вооруженным силам необходима серьезная модернизация для повышения боеготовности.