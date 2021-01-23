Совет отцов заявил об отсутствии детей на незаконной акции в Хабаровске

На несогласованном митинге, который прошел 23 января в Хабаровске, не было детей. Об этом рассказал «Известиям» председатель Совета отцов Андрей Коченов в субботу.

По его словам, незаконная акция прошла спокойно.

«Участия несовершеннолетних не было. Нас, отцов, больше всего волнует участие детей в этом митинге несанкционированном. И конечно, просто недопустимо, чтобы манипуляция шла именно детьми», — сказал Коченов.

Он отметил, что взрослые сами принимают решения, «куда им идти, что делать». А детей необходимо «беречь от противоправных действий».

«Мы за этим смотрим», — заключил председатель Совета отцов.

Ранее в этот же день уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что недопустимо вовлекать несовершеннолетних в несанкционированные акции. Омбудсмен также обратилась к родителям с призывом провести разъяснительную работу с детьми.

22 января мэр Москвы Сергей Собянин назвал недопустимым проведение несанкционированных акций 23 января. Собянин назвал циничными попытки вовлечь в мероприятия несовершеннолетних детей и призвал жителей столицы отказаться от участия в незаконных акциях.

Также в четверг МВД России напомнило гражданам, что будет привлекать к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Манипулировать детьми и подростками пытаются в основном через социальные сети.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

В свою очередь, в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в этот день.