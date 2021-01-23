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Псаки не смогла уточнить позицию Байдена по ситуации с уйгурами в КНР

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки затруднилась ответить, считает ли президент США Джо Байден действия Китая в отношении уйгуров геноцидом.

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На брифинге в пятницу, 22 января, журналисты спросили у Псаки, разделяет ли американский лидер данное мнение экс-госсекретаря Майка Помпео.

«Очевидно, что президент ранее говорил об ужасном обращении с уйгурами, но больше у меня для вас ничего нет. Я могу обратиться к нашей команде по нацбезопасности и узнать, есть ли у нас более актуальное заявление», — ответила Псаки.

19 января во время нахождения на посту главы Госдепа Помпео назвал ситуацию с уйгурами в КНР геноцидом. По его словам, китайские власти также ущемляют права других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

На следующий день Пекин ввел санкции в отношении 28 граждан США, включая Помпео. Этим лицам и их ближайшим родственникам запрещается въезд на материковый Китай, а также в Гонконг и Макао.

14 января официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал обвинения в использовании принудительного труда в СУАР сфабрикованной Вашингтоном ложью столетия.

Летом 2020 года Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР.

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