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Пекин ввел санкции против Помпео и еще 27 граждан США

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Пекин вводит санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря в администрации бывшего президента Дональда Трампа Майка Помпео. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД КНР в среду, 20 января.

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«Китай принял решение ввести санкции против 28 человек, серьезно нарушивших суверенитет КНР и во многом ответственных за подобные шаги Вашингтона по вопросам, связанным с Пекином», — отмечается в сообщении.

В список также вошли занимавшие посты главы Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощника президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Келли Крафт.

Всем 28 лицам и их ближайшим родственникам запрещается въезд на материковый Китай, а также в Гонконг и Макао. Связанным с ними компаниям и учреждениям запрещается вести дела с КНР.

В начале декабря Вашингтон запретил импорт хлопка производства Синьцзянского производственно-строительного корпуса Китая из-за приписываемого китайским властям нарушения прав уйгуров.

14 января официальный представитель МИД Китай Чжао Лицзянь назвал обвинения в использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) сфабрикованной Вашингтоном ложью столетия.

Во время нахождения на посту главы Госдепа Помпео назвал действия Пекина в отношении уйгуров геноцидом. По его словам, китайские власти также ущемляют права других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.

Летом 2020 года Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР.

Уйгуры — многочисленное национальное меньшинство, проживающее на северо-западе КНР в автономном районе и в основном исповедующее ислам. Китайские власти считают, что в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

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