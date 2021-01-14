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Пекин назвал данные о принудительном труде в Синьцзяне «ложью столетия»

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал обвинения в использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая сфабрикованной Соединенными Штатами «ложью столетия». Соответствующее заявление он сделал в четверг, 14 января, на брифинге.

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«Китай выражает в связи с этим решительный протест. Так называемый принудительный труд является полностью голословной и выдуманной ложью века, сфабрикованной структурами и лицами из США и других западных стран», — цитирует его ТАСС.

3 декабря США запретили импорт хлопка производства Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР.

Согласно релизу, решение было принято в связи с информацией о том, что на предприятии используется принудительный труд, в том числе труд осужденных.

Служба намерена задерживать партии хлопка, произведенного корпусом или его подразделениями, а также продукцию из него, включая одежду и ткани.

17 июня президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР.

После этого управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против управления общественной безопасности района за нарушение прав человека. Эти санкции предполагают заморозку всех активов ряда лиц и организаций, находящихся в юрисдикции США, запрет на деловые контакты с ними и запрет на въезд в Штаты.

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