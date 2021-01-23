Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за угроз Трампу

Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись, которая могла быть связана с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, после публикации в аккаунте угроз в адрес экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 22 января сообщает Associated Press.

Публикация представляла собой картинку с изображением бывшего американского лидера, играющего в гольф в тени приближающегося беспилотника. Автор сопроводил пост словами: «Месть неизбежна».

Представитель Twitter рассказал, что аккаунт является фальшивым, а сам твит нарушает «политику оскорбительного поведения» на платформе. При этом агентство пишет, что заблокированный аккаунт связан с личным сайтом Хаменеи и часто публиковал отрывки из его выступлений.

Отмечается, что другие учетные записи, связанные с верховным лидером Ирана, остаются активными.

Как напоминает «Газета.ру», ранее Хаменеи неоднократно обещал отомстить Трампу после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в январе 2020 года.

Сулеймани был убит в Ираке вечером 2 января при налете американской авиации на аэропорт Багдада. Генерал командовал спецподразделением КСИР «Аль-Кудс», которое отвечает за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом. В 2019 году США признали КСИР террористической организацией.

В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом».

В ответ президент Ирана Хасан Роухани, верховный лидер страны Али Хаменеи и премьер-министр страны Али Рабии пообещали ответить на действия США.